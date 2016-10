Ortenau Die ersten drei Teams geben sich keine Blöße

SV Diersburg – FSV Altdorf II 1:0 (1:0). Ein früher Treffer von Weidt entschied die Partie. Nach der Führung hätte die Burg-Truppe im Anschluss zweimal nachlegen können. Doch das tat sie nicht und so lebte die Partie bis zum Schlusspfiff von der Spannung. Der FSV konnte das Überzahlspiel nicht mehr nutzen. Tor: 1:0 Weidt (2.). Gelbrot für Kausch (70., Diersburg). SV Berghaupten – FV Dinglingen 3:0 (1:0). Die Zuschauer in Berghaupten sahen eine recht mäßige Partie, die am Ende mit 3:0 von den Hausherren gewonnen wurde. Der SV hatte aber eine Stunde lang zu kämpfen, musste bis zum Platzverweis für die Gäste um die knappe Führung fighten. Die Gäste erwiesen sich als unbequemer Gegner und hatten durchaus Möglichkeiten zu einem Treffer. Doch in Überzahl hatte Berghaupten dann wirklich alles fest in der Hand. Und in diesen zwanzig Minuten sorgten Seger und Bruder mit ihren Toren dafür, dass alle drei Punkte im Lager der Hausherren blieben. Tore: 1:0 Simon (36.), 2:0 Seger (83.), 3:0 Bruder (90.+2). Rot für Nadzyn (60.) Dinglingen SV Kippenheim – DJK Prinzbach 3:0 (1:0). Der Spitzenreiter marschiert weiterhin vorne weg und ließ sich auch daheim von der zuletzt stärker werdenden DJK aus Prinzbach nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Gäste, personell etwas geschwächt in die Partie gegangen, wählten daher eine eher defensive Einstellung. Umit Sen sorgte vor der Pause für die Führung und ein halbes Eigentor ebnete dem SVK dann kurz nach Wiederbeginn den Weg zum verdienten Sieg. Tore: 1:0 Sen (29.), 2:0 Eigentor (53.), 3:0 Sen (66.). SV Mühlenbach – SC Kuhbach/Reichenbach 0:0 (0:0). In Mühlenbach trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im großen und ganzen durchweg die Waage hielten. Doch in der ersten halben Stunde sahen die Besucher leichte Vorteile für den Gast aus dem Schuttertal, der aber damit nichts anfangen konnte. Doch dann steigerte sich Mühlenbach und wurde ebenbürtig. Auf beiden Seiten überwiegte das Pech mit jeweils einem Pfostenschuss. Und so lebte die Partie bis zum Schluss von der Spannung. Tore: – Spvgg. Schiltach – SC Orschweier 1:2 (1:1). Schiltach musste daheim eine Niederlage einstecken und rutschte dadurch wieder auf einen Abstiegsrang zurück. Der Gast aus Orschweier bot nach der Pokalpleite wieder eine gute Leistung und nahm somit auch nicht unverdient alle Punkte mit. Der Lohn für die Mühen der Ey-Truppe: die Behauptung des dritten Ranges. Für die Kinzigtäler wurde durch diese Niederlage die Situation wieder prekärer. Mit neun Zählern belgt die Denner-Elf nun den drittletzten Rang und muss den Hebel bald wieder umlegen. Tore: 0:1 Schwab (23.), 1:1 Ergün Gürkan (39.), 1:2 Benz (50./FE) SG Nonnenweier/Allmannsweier – SSV Schwaibach 3:1 (2:0). Der Gast aus Schwaibach fällt immer tiefer in den Keller. Auch beim gestrigen Gastspiel in Allmannsweier gegen die dortige SG gab es nichts zu erben. Das gastgebende Team war mehr als nur erstaunt über die äußerst schwache Vorstellung der Gäste. Denn ohne großes Aufsehen entschied die Riedelf die Partie ebenso glatt wie auch verdient zu ihren Gunsten und schob sich wieder auf einen einstelligen Rang. Dagegen hält die Talfahrt der Gäste in einer recht einseitig verlaufenden Partei weiter an. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Barthelmes (31, 32. und 62.), 3:1 Schrempp (77.) ASV Nordrach – FV Langenwinkel 0:3 (0:1). Die kompakte Truppe aus Langenwinkel wurde beim ASV in Nordrach nicht wirklich ernsthaft auf die Probe getellt. Der angereiste, hoch favorisierte Gegner aus dem Westen von Lahr spulte das gewohnte Pensum ohne Schwreigkeiten herunter und sah sich in keiner Weise der Partie ernsthaft in Gefahr zu kommen. Ilhan Yasin in Halbzeit eins sorgte für eine verdiente Pausenführung. Auch nach Wiederbeginn gab es kaum wirklich Chacnen für die Heimelf, der FVL bestimmte bis zum Schlusspfiff ganz klar das Geschehen. Tore: 0:1 Y. Ilhan (38.), 0:2 Duschkin (50.9, 0:3 E. Maier (80.) FC Kirnbach – SV Münchweier 2:3 (1:3). Endlich, so die Stimmen aus dem Lager des SV Münchweier, mal wieder kein Unentschieden, sondern nun ein schon lang überfälliger Sieg, und das sogar auswärts. Die Spitzer-Truppe zeigte beim Gastspiel in Kirnbach nach einer etwas schwächeren Anfangsphase eine gute Leistung, ließ sich auch vom frühen Rückstand nicht aus der Fassung bringen, stemmte sich danach mit Erfolg gegen die drohende Niederlage. Dabei avancierte Münchweiers Marko Spitzer mit seinem lupenreinen Hattrick in Halbzeit eins zum Matchwinner. Tore: 1:0 Zampilli (12.), 1:1, 1:2 und 1:3 M. Spitzer (29., 37. + 45.), 2:3 C. Mounivong (74.).