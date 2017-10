Ortenau Die Besten messen sich in Lahr

(red/flow). Boxfreunde aus der Ortenau dürfen sich auf ein besonderes Sportereignis am Samstag in der Lahrer Großmarkthalle freuen. Ausgesuchte Kämpfer des Baden-Württembergischen Landesverbandes, die Achim Böhme trainiert, boxen gegen eine Auswahlmannschaft aus Frankreich. Die Athleten aus dem Nachbarland stehen fest, doch die aus dem "besten Box-Bundesland Deutschlands wählen diese erst ein bis zwei Tage vorher aus", verrät Alexander Hartmann, der Pressesprecher bei Blau-Weiß-Lahr.

"Boxveranstaltungen gibt es in Deutschland viele, aber eine Atmosphäre wie in unserer Großmarkthalle ist weit und breit einzigartig", schwärmt Hartmann. Und in der Tat bietet die Halle, in der früher Zuchtvieh versteigert wurde, mit ihrer alten Holztribüne, die beste Sicht auf alle Plätze garantiert, ein ganz besonderes Flair. "Natürlich vor allem dann, wenn die Halle wie bei der Veranstaltung im letzten Jahr bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Auf den unteren Plätzen bekommen Sie die Schweißtropfen ab", beschreibt Hartmann. Rund 900 Zuschauern waren im vergangenem Jahr in der vor rund 70 Jahren erbauten Halle vor Ort.

Ab 2019 wird die Boxstaffel in der neuen Mehrzweckhalle trainieren. Ob es dann noch eine Boxnacht in dieser Form geben wird, oder ob eventuell die Großmarkthalle dann noch einmal jährlich für diese Veranstaltung genutzt werden kann, ist noch offen. Der Verein befindet sich in intensiven Gesprächen mit der Stadt, "die jedoch noch nicht weiß, wie es mit der Großmarkthalle weiter geht", schaut der Pressesprecher voraus.