Ortenau Die Aufholjagd wird nicht belohnt

So stand eine knappe Niederlage, die Jürgen Brandstaeter folgendermaßen kommentierte: "Vielleicht hat Ottenheim/Altenheim den einen oder anderen Fehler weniger gemacht. Aus unserer Sicht wäre ein Unentschieden in Ordnung gegangen. Insgesamt war das Spiel, auch vom Drumherum, in Ordnung." SG Meißenheim/Nonnenweier: Wilhelm, Ohnemus; Link 2, Ammel, Bolz 9/3, Schilli 1, Spinner 3, Velz, L. Veith 4/1, Mattes, Lederle, Jochheim 3, Schaller, B. Veith 3. SG Ottenheim/Altenheim: Roche, Klumpp; Herrmann 3, Löffler, Rudolf 4, Teufel 2, Elias, Pfliehinger, Biegert 1, Pappart 5, Hirlinger, Kugler 2, Strosack 4, Denz 7/1.