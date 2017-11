Ortenau Dewes warnt: "Wir müssen auf dem Boden bleiben"

Seine Mannschaft (Platz drei, 30 Punkte) macht in der laufenden Runde richtig Spaß, ist aber am Samstag bereits schon wieder am Kaiserstuhl gefordert. Im Endinger Stadion "Ernet" wartet mit dem SVE (Platz acht, 22 Punkte) ein Kontrahent, der sich über Kampfeswillen, Körperlichkeit und Kompaktheit auszeichnet. Eine knifflige, dennoch machbare Aufgabe, möchte man meinen, zumal die Statistik den Ortenauern angesichts von drei Siegen aus zuletzt vier Duellen mit Endingen durchaus Mut zuspricht.

"Endingen wird nicht mehr als ganz so stark wie in früheren Jahren eingestuft. Sie sind aber schwer einzuschätzen, haben bislang schwankende Resultate eingefahren", sagt Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller zum kommenden Gegner, der sich zuletzt ein Unentschieden gegen den SV 08 Kuppenheim erkämpfte.

Gerade in heimischen Gefilden müsse Endingen als beachtenswert eingestuft werden. "Sie setzen bevorzugt auf lange Bälle, um die Spitzen einzusetzen, bieten aber auch defensive Ansatzpunkte, wie man sie knacken kann", so Müller.