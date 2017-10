Ortenau Deutsche Meisterschaft rollt in Rust an

(red/flow). Bereits im achten Jahr öffnet der Europa-Park in Rust seine Tore für die Skate-Elite des Landes und bietet damit seinen Besuchern einen ganz besonderen Event. Die Teilnehmer, die es bis hierher geschafft haben, konnten sich längst beweisen und zwar spätestens während der vier vorangegangen Qualifikationsstopps der diesjährigen COS Cup Serie. Sowohl bei zwei Regional-Meisterschaften, der norddeutschen in der "Playground Skatehalle Aurich" sowie der nordrhein-westfälischen auf den "Ruhr Games" in Dortmund, als auch im Rahmen der auf der "Passion Sports Convention" und "gamescom" abgehaltenen Contests wurden 2017 insgesamt 64 Starterplätze an die Bestplatzierten für die nun anstehende offizielle deutsche Meisterschaft im Skateboarden vergeben.

Los geht es im Europa-Park schon am Freitag mit dem "Open Practice", wenn die Skater noch einmal an ihrem Trickrepertoire feilen, um am Samstag dann in der Qualifikation zu überzeugen. Der Sonntag bleibt schließlich den Finals vorbehalten, wobei am Ende die Entscheidung darüber fallen wird, wer in der Geschichte des deutschen Skateboardings zum 20. Meistertitelträger gekürt wird. Darüber hinaus steht am großen Finaltag der spektakuläre "Trick Contest" an. Hier haben dann noch einmal alle – unabhängig davon, ob in der Qualifikation ausgeschieden oder weiterhin im Rennen um den Pokal dabei – die Chance mit sensationellen Tricks das Publikum zu begeistern und ordentlich abzuräumen.

Zusätzlich zu dem spannenden Programm der 20. deutschen Meisterschaft im Skateboarden steht im Europa-Park auch schon der Skater-Nachwuchs in den Startlöchern: Parallel wird nämlich auf dem Parcours des "COS-Coups" ebenfalls nach dem offiziellen deutschen Amateurmeister im Skateboarden der "Local of the Year" gesucht. Auch dafür haben sich die Teilnehmer im Vorfeld qualifiziert, indem sie sich im Rahmen des Wettbewerbs bei lokalen Vorausscheidungen in dreißig über die gesamte Republik verteilten Städten durchgesetzt haben.