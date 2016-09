Ortenau Derbyzeit in Hofstetten

Doch beim Derby zwischen dem KSV Hofstetten und dem VfK Mühlenbach spielte die Papierform noch nie eine Rolle. Der Anpfiff für das 33. Derby zwischen den beiden Ringervereinen aus den Seitentälern des Kinzigtals erfolgt um 20 Uhr in der Gemeindehalle Hofstetten. Anders als in den Vorjahren treffen die beiden Nachbarn schon recht früh in der Saison aufeinander. Das hat zum einen den Reiz, dass das Leistungspotential auf beiden Seiten noch nicht richtig eingeschätzt werden kann.

Allerdings sind die KSV-Trainer Hansi Megerle und Manuel Krämer sowie ihre Mühlenbacher Pendants Schwendemann und Steffen Armbruster ausgesprochene Experten, die über die gegnerische Mannschaft jetzt schon bestens Bescheid wissen. Einiges spricht für einen Sieg der Hofstetter, es wäre dann deren 23. in einem Pflichtkampf. Sie gehen mit der Empfehlung eines 16:11-Sieges über Regionalliga-Absteiger KSK Furtwangen ins Rennen. Dabei warteten die KSV-Ringer trotz der Rotsperre von Markus Neumaier mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf und gaben nur einmal einen "Vierer" ab. Gut eine Handvoll Athleten hat das Trainerduo noch im Ärmel, um die eine oder andere Variationsmöglichkeit auszuloten. So erhielt kurzfristig Mathias Klausmann im Schwergewicht den Vorzug vor Markus J. Neumaier und bedankte sich beim Coach mit einem 11:0 Punktsieg. Dann ist da noch der KSV-Fanblock, der gerne als elfter Mann gesehen wird. Die Gäste aus Mühlenbach können mit neun Derby-Siegen bei weitem nicht mithalten.

Während die Gastgeber bei der Mannschaftsaufstellung aus dem Vollen schöpfen können, haben die Ringer vom gleichnamigen Gewässer Mühlenbach zumindest in der 61 kg -Klasse ein Problem. Dieses Limit war bislang nicht besetzt und so kann KSV-Ringer Michael Dold wohl mit einem gemütlichen Abend rechnen.