(tom). Kreisliga B, Staffel 3: SG Schweighausen – SV Reichenbach/Gengenbach (Samstag, 16 Uhr). Der SG-Saisonstart war nicht wie erhofft, "auch wenn wir sicher schon sechs Punkte mehr aufweisen könnten", wie Trainer Sebastian Zehnle betont. Wichtig sei, in der neuen Staffel anzukommen, aber auch bald zu punkten. "Fußballerisch stimmt es größtenteils, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten", sagt Zehnle. Gegen Reichenbach soll der nächste Schritt nach vorne folgen. B 3-Staffel: FC Ankara Gengenbach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Punktgleiche Tabellennachbarn kreuzen am Sonntag in Gengenbach die Klingen. Während Ankara die jüngste Heimpleite gegen Fischerbach aus den Klamotten schütteln muss, demontierte Dörlinbach den FC Wolfach mit 5:1. Ob dieser Effekt nun auch auswärts genutzt werden kann, ist die spannende Frage. Kreisliga B, Staffel 4: SC Kappel – SV Grafenhausen (Samstag, 15 Uhr). Das Lokalderby Dritter gegen Erster markiert einen Spitzenvergleich. Kappels Spielertrainer Hannes Isele sieht die Gäste in der Favoritenrolle: "Sie haben sich top verstärkt, werden um den Titel mitspielen." Aus Sicht seiner Mannschaft stellt das Derby eine Standortbestimmung dar. "Wir werden sehen, was die drei Siege bisher tatsächlich bedeuten", so Isele. Er geht von einer spannenden Partie aus, "ein Spiel will man nie verlieren, ein Derby schon zweimal nicht", sagt der Trainer des SC Kappel. B 4-Staffel: SV Ettenheimweiler – SV Oberweier (Sonntag, 15 Uhr). Beim noch punktlosen 15. des Klassements setzt sich der Fünfte Oberweier klare Ziele. Die Niederlage bei TGB Lahr vor 14 Tagen hängt noch nach. "Der Sieg gegen Niederschopfheim II war eine erste Reaktion, das soll so weitergehen. Wir wollen auch in Ettenheimweiler drei Punkte, sind klarer Favorit", sagt Oberweiers Spielausschuss Thomas Ziegler. Der SVO sei auf dem Weg, "wir brauchen aber noch etwas, um in der Saison anzukommen", so Ziegler. B 4-Staffel: SC Friesenheim – SV Heiligenzell (Sonntag, 15 Uhr). Ein weiteres Lokalderby sieht die Gastgeber als aktuell Neunten in einer leicht bevorteilten Position. Die Gäste belegen noch punktlos den letzten Platz, sind aber darauf aus, dass die in Derbys nicht selten auftretenden zusätzlichen Kräfte zu ihren Gunsten ausfallen. B4-Staffel: FC Mietersheim – FC Lahr-West (Sonntag, 15 Uhr). Und auch in Lahr wird ein Derby ausgespielt. Beide Mannschaften weisen zwei Siege bei einer Niederlage auf. Ob Mietersheim den Heimvorteil zu nutzen weiß? Während der FCM zuletzt in Mahlberg klar verlor, reist Lahr-West allerdings mit einem Sieg über Friesenheim im Gepäck an.