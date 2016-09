Ortenau Derbysieg geht an Meißenheim/Nonnenweier

Die Gastgeberinnen kamen über 10:5 (21.) und eine klare Führung zur Pause topp ins Spiel. Die HSG Ortenau Süd, bekanntlich ebenfalls gebeutelt in der Vorbereitung, versuchte durch konsequenteres Deckungsverhalten, energischer aufzukommen. Doch die Bauert-Truppe ließ sich über 21:13 (42.) bis zum 24:17 (48.) nicht aus der Ruhe bringen. Danach fehlten aber ein paar Prozentpunkte, die den Gästen Auftrieb gaben. Bis auf 25:21 (55.) kamen die Schützlinge von Gustav Buchal heran, ehe Meißenheim/Nonnenweier einen Deckel auf das Spiel setzte mit dem 27:24-Endstand.

Bauert lobte nach dem gelungenen Saisonstart zum einen die Teamleistung der ersten 48 Minuten. "Nach Jahren ist uns zum Auftakt mal wieder ein Sieg gelungen, das war wichtig", freute sich der Trainer. Allerdings mahnte er mit Blick auf die nächsten Wochen auch an: "Acht Gegentreffer in Hälfte eins, 16 nach der Pause – das zeigt auf, was wir noch optimieren müsse, wobei ich mit der generellen Leistung zufrieden war."

Trotz der Auftaktniederlage war man im Lager der HSG Ortenau Süd nicht gänzlich unzufrieden. "Im Vergleich zu unseren Auftritten in der Vorbereitung war ein klarer Fortschritt erkennbar. Auch die Moral in der zweiten Hälfte war positiv, leider war der Rückstand bereits zu groß", äußerte sich Trainer Gustav Buchal.