Ortenau Derbysieg für Hofstetten

Der Lokalklassiker hatte aber auch seinen Makel: Es fanden nur acht statt zehn Mattenduelle statt, da beide Teams je eine Klasse unbesetzt ließen. Wie hoch die Hofstetter die Gastgeber einschätzten, zeigte sich bereits beim Wiegen. Nachdem Simion-Daniel Muresan (-57 kg/KSV) und Patrick Schwendemann (-130 kg/VfK) die Punkte kampflos einstrichen, begann die mit Spannung erwartete Begegnung beim Stand von 4:4 eigentlich erst mit Kampf drei ab der Gewichtsklasse bis 61 kg. Zunächst hielten die Hausherren ordentlich dagegen und lieferten den KSV-Ringern einen Kampf auf Augenhöhe.

Allerdings ging den VfK-Athleten ab dem siebten Einzelgefecht die Kraft aus und sie verloren noch drei der vier anstehenden Kämpfe ziemlich deutlich. Vom Endergebnis betrachtet, wurden die Mühlenbacher, denen vier Einzelsiege gelangen, unter Wert geschlagen. Der Oberliga-Tabellenführer Hofstetten kann dagegen so allmählich für die Regionalliga planen. VfK-Ringer Ferenc Kecskemeti geriet gegen Michael Dold zunächst mit 0:4 in Rückstand, glich aber noch in Runde eins zum 4:4 aus. Dramatisch wurde es in der Schlussphase. Einen erfolgreichen Angriff von Kecskemeti konterte der Hofstetter postwendend und hatte beim 6:6-Endstand aufgrund der zuletzt erzielten Wertung die Nase vorn.

Auch Alexander Müller (VfK) und Patrick Neumaier schenkten sich nichts. Der 3:2- Punktsieg des Mühlenbachers stellte dennoch eine kleine Überraschung dar. Erneut eng ging es zwischen Simon Volk (VfK) und Luca Lauble zu. Volk legte mit einer Vierer-Wertung los, musste dann aber einen 5:6-Rückstand mit in die Pause nehmen. Eine Bodenlage von Lauble nutzte Volk zu einer Rolle und wurde beim 7:7 ebenfalls Punktsieger durch die letzte Wertung.