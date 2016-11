Ortenau Der VfK zieht sich beim Meister achtbar aus der Affäre

Durch einen unerwarteten 15:0- Überlegenheitssieg von Alexander Müller (VfK) über Roland Berde glichen die Gäste aus. Mit einem schönen Schwunggriff ging Simon Volk (VfK) gegen den starken Fabian Wepfer mit 5:0 in Führung. Doch der Heimringer gab sich nicht geschlagen, kämpfte sich Punkt um Punkt heran.

Eine Regelwidrigkeit brachte Volk in der fünften Minute endgültig in Rückstand und so stand er beim 5:8 mit leeren Händen da. Zur Halbzeit war beim Zwischenstand von 10:8 zugunsten der Gastgeber noch alles offen. Doch im zweiten Teil des Mannschaftskampfes wollte den Gästen aus dem Kinzigtal nicht mehr viel gelingen. Marco Neumaier (VfK) wurde von Sebastian von Czenstkowski regelrecht überfahren und war bereits nach rund zwei Minuten geschlagen.

Das gleiche Schicksal erlitten Tobias Neumaier (VfK) gegen Benedikt Rebholz und Bernd Burger (VfK) gegen Andrius Reisch. Auch VfK-Athlet Christoph Walter hatte gegen Vincent von Czenstkowski keine Chance und landete schon nach einer Minute auf den Schultern. Erfolgreich Revanche für die hohe Vorkampfniederlage nahm Paul Vollmer. Trotz eines 0:5 Rückstandes ließ sich der VfK-Routinier vom übereifrigen Manuel Kingani nicht aus der Bahn werfen und drehte den Spieß um. Nach voller Kampfdauer gewann Vollmer mit 14:7 Punkten. Die Oberligareserve des VfK Mühlenbach kam bei der RG Waldkirch-Kollnau II zu einem knappen 12:11 Punktsieg. Für Mühlenbach II waren Heiko Grießbaum, Louis Kurz und Yannick Schwab (je vier Punkte) erfolgreich. Die Ergebnisse KSV Rheinfelden – VfK Mühlenbach 26:10. 57 kg GR: Sulejman Ajeti – Steffen Armbruster 4:0 Aufgabe 4:0; 130 kg F: Eduard Frick – unbesetzt 4:0 kampflos; 61 kg F: Genc Ajeti – Alexandru Petcu 0:4 SN 4:6; 98 kg GR: Roland Berde – Alexander Müller 0:4 TÜN 0:15; 66 kg GR: Fabian Wepfer – Simon Volk 2:0 PS 8:5; 86 kg F: Sebastian von Czenstkowski – Marco Neumaier 4:0 SS 17:2; 66 kg F: Vincent von Czenstkowski – Christoph Walter 4:0 SS 10:0; 86 kg GR: Benedikt Rebholz – Tobias Neumaier 4:0 TÜS 15:0; 75kg GR: Manuel Kingani – Paul Vollmer 0:2 PN 7:14; 75 kg F: Andrius Reisch – Bernd Burger 4:0 TÜS 16:0.