Ortenau Der Turniersieg geht an die Badstraße

Als bester Spieler des Turniers wurde Meller Aziz (Kehl) ausgezeichnet. Bester Torschütze war Marco Petereit mit elf Treffern, bester Schlussmann sein Teamkollege Eugen Sokolov. Die Mannschaft, die den schönsten Fußball zelebrierte und die die meisten Treffer erzielte, war ebenfalls der OFV.

TuS Durbach triumphiert in Elgersweier

Gekickt wurde zudem in Elgersweier. Der TuS Durbach, Tabellenführer der Fußball-Landesliga, hat beim Dreikönigsturnier des VfR Elgersweier seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Im Finale setzten sich die Durbacher gegen den Bezirksligisten FV Rammersweier mit 5:2 durch.

Durbach, das wie viele Vereine in der Halle nicht in Bestbesetzung antrat, gewann bereits zum dritten Mal das Turnier des Bezirksligisten VfR Elgersweier. Garant für den Erfolg unterm Hallendach gegen den Nachbarn und Rivalen Rammersweier war Durbachs Offensivakteur Niko Oehler, der zum Sieg im Finale vier Treffer beisteuerte. Insgesamt fielen über die Turniertage 210 Tore – und das obwohl ohne Rundumbande gespielt wurde. Der Ball musste an den Seitenlinien eingerollt werden. Im ersten Halbfinale standen sich Landesligist SV Niederschopfheim und der FV Rammersweier gegenüber. Beide Teams spielten verhalten und so musste die Partie im Neunmeterschießen entschieden werden. Dort hatte Rammersweier den längeren Atem und das bessere Ende für sich.

Im zweiten Halbfinale musste Lokalmatador VfR Elgersweier bereits in der ersten Minute das 0:1 durch Oliver Bienias hinnehmen. In der Schlussphase fiel dann das 2:0 des Favoriten und späteren Turniersiegers. Bester Torschütze des Turniers wurde am Ende jedoch Fatih Asik vom Fußball-Kreisliga-B-Ligisten FC Ankara Gengenbach. Stattliche zwölf Treffer gingen am Ende auf sein Konto.

Auf den weiteren Plätzen hinter Durbach und Rammersweier landeten am Ende der Gastgeber und der SV Niederschopfheim. Landesligist FV Schutterwald musste mit dem fünften Platz vorliebnehmen.