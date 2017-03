(js). Bezirksliga: FV Ebersweier – SV Oberwolfach 2:1 (1:0). Der SVO kam nicht wie gewünscht erfolgreich aus den Startlöchern und unterlag in Ebersweier knapp mit 1:2. Die Gäste kamen nach Wiederbeginn schneller und besser in die Gänge, der Ausgleich war möglich. Doch es sollte anders kommen: Martin erzielte das 2:0. Die Kehl-Truppe danach weiter um ein besseres Resultat bemüht. Doch der Anschlusstreffer durch Jonas Dieterle (87.) kam deutlich zu spät. Tore: 1:0 und 2:0 N. Martin (29.+68.), 2:1 J. Dieterle (87.). Gelb-Rot für Ebersweier (84.). FV Unterharmersbach – SV Oberschopfheim 1:1 (1:1). Die zahlreicheren Möglichkeiten waren auf dem Zettel der Hausherren zu notieren. Das änderte sich dann nach Wiederanspiel. Tore: 1:0 M. Schwarz (14.), 1:1 Y. Prieto (43.) FSV Seelbach – SV Haslach 3:1 (0:0). Haslach konnte eine Halbzeit lang den Kasten sauber halten, sah sich aber durchweg stürmischen Angriffen des FSV ausgesetzt. Nur Torhüter Schmieder und dem Unvermögen der Lach-Truppe war es zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging. Nach dem ebenso frühen wie überfälligen Führungstreffer durch Fabian Kloos, musste man durch Moser zwar den Ausgleich hinnehmen, doch auch das warf die Schuttertäler nicht aus der Bahn. Haslach musste danach sogar in Überzahl noch den dritten Treffer hinnehmen. Tore: 1:0 F. Kloos (50.), 1:1 J. Moser (58.), 2:1 R. Linster (80.), 3:1 P. Weber (85./FE.) Gelb-Rot für Schweiß (65./Seelbach). SV Oberharmersbach – FV Rammersweier 1:5 (0:1). Die erste Saison-Heimniederlage des (noch) Spitzenreiters aus Oberharmersbach fiel mit 1:5 gleich recht deftig aus. Und es gibt auch nichts zu beschönigen: Die Gäste aus Rammersweier gewannen hochverdient, waren durchweg präsenter und viel zweikampfstärker. Der zweifache Gästetorschütze Marc Hug war nie in den Griff zu bekommen. Tore: 0:1 R. Hügel (20.), 0:2 M. Hug (64.), 0:3 Näger (75.), 1:3 M. Schößler (76.), 1:4 M. Hug (77.), 1:5 M. Cybard (84.). VfR Willstätt – Zeller FV 3:0 (1:0). Ohne Hochglanz, mit einer soliden Durchschnittsleistung, gewann der Tabellenzweite aus Willstätt gegen einen zahmen FV aus Zell glatt mit 3:0 und rückte damit dem geschlagenen Leader bis auf zwei Zähler auf die Pelle. Tore: 1:0 E. Bounatouf (15.), 2:0 und 3:0 W. Kraus (55.+86.). (js). Kreisliga A, Staffel Süd: ASV Nordrach – SV Mühlenbach 2:1 (1:0). Der SVM hat sich mehr ausgerechnet. Beim Gastspiel am Samstag in Nordrach musste man am Ende mit 1:2 die Segel streichen. Im ersten Durchgang ziemlich verteiltes Spiel mit wenig Torchancen, nur ASV-Torjäger Timo Eble traf ins Schwarze. Die Chancen auf einen Heimsieg wuchsen nach Ebles 2:0 kurz nach Wiederbeginn enorm. Doch die Gäste dadurch keineswegs aus der Bahn geworfen, hielten dagegen, schafften (in Unterzahl) den Anschlusstreffer. Und danach wurde es in den letzten 20 Minuten nochmals eng. Tore: 1:0 und 2:0 T. Eble (10.+46.), 2:1 H. Maier (70.). Rote Karte für M. Vollmer (38./Mühlenbach). FC Kirnbach – SV Kippenheim 1:4 (1:2). In einem sehr intensiv geführten Spiel setzte sich am Ende die reifere Spielanlage des Spitzenreiters aus Kippenheim durch. Tore: 1:0 C. Mounivong (7./HE), 1:1 Ü. Sen (36.), 1:2 Ph. Herzog (45.), 1:3 Q. Holweck (69.), 1:4 Fl. Hatt (90.). – Rot für B. Schmieder (80.) Kirnbach. SG Nonnen-/Allmannsweier – SV Steinach 2:2 (2:0). Kurz gesagt: Für die SG war gestern mehr als nur ein Zähler drin. Doch wenn man seine Chancen halt nicht nutzt, sich dazu noch Pech gesellt (verschossener Foulelfmeter und Pfostentreffer), wird man am Ende auch meistens noch bestraft. Halbzeit eins geht klar an die Hausherren. Nach Wiederanspiel wurde Steinach, untestützt vom böigen Wind, spielbestimmend und markierte gleich den Anschlusstreffer. Doch dann folgten die ausgelassenen guten Möglichkeiten und die Strafe folgte, wie erwähnt, in allerletzter Minute. Tore: 1:0 Daffeh (16.), 2:0 Barthelmes (36.), 1:2 Schwendemann (50.), 2:2 Kauk (90.). Spvgg. Schiltach – SC Kuhb-/Reichenbach 3:1 (2:1). Tore: 1:0 M. Stehle (27.), 2:0 E. Gürkan (38.), 2:1 D. Göhringer (42.), 3:1 Sening (90.+2). SC Orschweier – DJK Prinzbach 1:2 (0:0). Unterm Strich steht ein knapper, aber nicht unverdienter Auswärtssieg der Elf von Edi Jung. In einer recht munteren Partie mit einer dramtischen Schlussphase durfte Prinzbach heuer den zweiten Dreier feiern und schob sich nun auch in der Tabelle am Gegner vorbei. Tore: 0:1 A. Beck (73.), 1:1 K. Metzger (90.+1/FE), 1:2 J. Krumm (90.+2). SSV Schwaibach – FV Dinglingen 2:1 (0:1). Zu einem glücklichen, aber enorm wichtigen Heimsieg kam der SSV Schwaibach daheim gegen die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Gäste aus Dinglingen. Die Lahrer Weststädter boten eine gute Leistung, gingen früh durch ein schön herausgespieltes Tor von Schäfer in Führung. Und die hatte Bestand bis sechs Minuten vor Ende. Erst dann gelang Schwaibach, das daheim nicht verlieren durfte, der Ausgleich. Doch gestern hatte der SSV mal Glück, denn in der Schlussminute gelang der glückliche Siegtreffer. Tore: 0:1 Ph. Schäfer (8.), 1:1 Fr. Bischler (84.), 2:1 Heydari Hara (90.).