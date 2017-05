Ortenau Der Spaß kommt nicht zu kurz

(phs). Auch in diesem Jahr findet in den Pfingstferien das Bernd-Voss-Fußballcamp beim FV Sulz statt. "Vom 11. bis zum 15. Juni 2017 herrscht Hochbetrieb auf den Sportplätzen – in diesem Jahr kann auch erstmals der Kunstrasen genutzt werden", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.