Ortenau Der SC am Ende zu ängstlich

Hofstetten hatte in Durchgang eins nur eine Halbchance durch Michael Kern. Im zweiten Spielabschnitt waren gerade zehn Minute gespielt, als Petereit einen angeschnitten Eckball scharf auf den kurzen Pfosten zog, wo Marco Junker nur noch einschieben musste. Die Hofstetter Abwehr war sich da nicht einig.

Kurz darauf scheiterte Kevin Feger mit einem Freistoß an der Latte und Petereit mit einem Eckball am Pfosten. In der 72. Minute wollte Hofstettens Kapitän Nico Obert im eigenen Sechszehner klären, traf dabei den Pfosten, von dem das Leder genau zu Marco Junker prallte und der sich mit dem 3:0 bedankte. Das 4:0 besorgte der eingewechselte Johannes Geyer in der 83. Minute, nachdem er sich über links durchgesetzt hatte und Hofstettens Keeper Patrick Ohnemus aus spitzem Winkel im kurzen Eck überraschte.

Hofstetten hatte sich längst schon ergeben und so fielen die Tore in der Schlussphase wie reife Früchte. Marco Petereit zirkelte wieder mal einen Eckball (88.) genau auf den kurzen Pfosten, wo Nico Schlieter nur noch abzustauben brauchte. SC Hofstetten: Ohnemus, Singler, Neumaier, Kern (ab 57. Krämer J.), Krämer M., Schilli (ab 72. Uhl), Obert, Buchholz (ab 80. Brosamer), Hertlein, Kinast, Schwörer (ab 28. Kaspar). Offenburger FV: Süme, Ruf (ab 28. Kehl), Kahle, Anzaldi, Junker, Feger, Beiser-Biegert (ab 57. Geiler), Feißt (ab 71. Geyer), Tsolakis (ab 62. Cisse), Petereit, Schlieter. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Junker, (21., 55.,72.), 0:4 Geyer (83.), 0:5 Schlieter (88.). Zuschauer: 550. Schiedsrichter: Andreas Klopfer, Emmendingen.