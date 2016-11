Ortenau Der Personalnot getrotzt

SV Schutterzell II – SG Gutach/Wolfach 14:30 (3:15). Durch personelle Engpässe war Coach Felix Grimm im Spiel gegen den SV Schutterzell auf die Mithilfe von Kathrin Grimm angewiesen. Sie half aus, da einige Spielerinnen durch Verletzung, private oder berufliche Termine verhindert waren. Eine weitere Hiobsbotschaft gab’s nach sage und schreibe 32 Sekunden, als sich Juliane Hirt am Finger verletzte und für den Rest des Spiels nicht mehr einsatzfähig war.

Trotz der widrigen Umstände ließ sich das SG-Team nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich Tor um Tor ab. Es gab zu keinem Zeitpunkt des Spiels einen Zweifel daran, wer hier das Heft in der Hand hielt. Bereits nach 17 Minuten lag die SG Gutach/Wolfach mit 10:2 in Front und nutzte Die Schwächen der Schutterzellerinnen weiterhin konsequent aus. Bis zur Pause setzte man sich spielentscheidend auf 15:3 ab.

So war es auch nicht weiter schlimm, dass sich das SG- Team nach der Pause einen kleinen Einbruch gönnte. So gestaltete sich Halbzeit zwei mit 15:11 zwar etwas ausgeglichener. Der klare Sieg der SG Gutach/Wolfach geriet jedoch zu keiner Zeit in Gefahr.