Ortenau Der nächste Schritt soll folgen

Den Auftakt bildet die Reise nach Bittenfeld (Platz sechs/10:8). Der Punktgewinn gegen Zweibrücken bedeutete aus Sicht von SG-Trainer Jürgen Brandstaeter am vergangenen Wochenende wieder einmal ein wichtiges Erfolgserlebnis. Vor der Bittenfeld-Partie urteilt er: "Die Mannschaft weist eine Mischung aus älterem und jüngerem Jahrgang auf." Die Ausgangslage für seine Mannschaft sei, wie der Trainer nicht müde wird zu erklären, weiter zu lernen in Vorbereitung auf die kommende Runde. Dann soll es als älterer Jahrgang weiter nach vorne gehen. In Bittenfeld soll der nächste Schritt folgen. "Wir müssen hinfahren, spielen und unsere Möglichkeit suchen, wenn sie sich bietet", so Brandstaeter.

Einige seiner Nachwuchsspieler waren unter der Woche noch in der ersten Meißenheimer Mannschaft aktiv, bringen daher zusätzliche Spielpraxis mit. Brandstaeter: "Die Truppe ist fit, kann und wird am Samstag alles versuchen."