Ortenau Der Nachwuchs zeigt sich titelhungrig

In der B-Jugend (Freistil) belegte Luis Fening (38 kg) den zweiten Platz. Im Finale unterlag er Leon Schetterer vom KSV Tennenbronn. Eugen Schell wurde in der Gewichtsklasse bis 42 kg südbadischer Meister und freute sich über die Goldmedaille. Bronze gab es für Calvin Keil (46 kg), Felix Haag (54 kg) wurde Siebter.

"Zwei Wochenenden mit südbadischen Meisterschaften (griechisch-römisch und Freistil/Anm. d. Red.) sind zu Ende und wir sind mächtig stolz auf unsere Ringer", so der stellvertretende RGL-Vorsitzende Willi Fening. Mit 21 Teilnehmern kam die RG Lahr in der Gesamtwertung auf Verbandsebene bei fünf Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen auf Platz vier in Südbaden. Platz eins in der Gesamtwertung ging an den ASV Urloffen (47), es folgten der VfK Eiche Radolfzell (41) und auf Rang drei der TuS Adelhausen (37).

In den kommenden Wochen finden nun die Vorbereitungen und endgültigen Nominierungen für die deutschen Meisterschaften statt. Mit zusätzlichen Trainingseinheiten bereiten sich die Lahrer Ringer darauf vor und hoffen, die eine oder andere Medaille mit nach Hause bringen zu können.

Die Behauptung von "Experten", wonach Jugendringer eher den freien Stil bevorzugen würden, konnte diesmal nicht bestätigt werden. Dass heuer die Resonanz bei beiden Meisterschaften fast gleich war, lag wohl am neuen Modus. So begann die C-Jugend im freien, die B- und A-Jugend im griechisch-römischen Stil. Eine Woche später wurde gewechselt. Fest steht jedoch eines: Die Spezialisierung der Stilart beginnt hauptsächlich ab der B-Jugend. Während es bei der C-Jugend 60 Ringer gab, die in beiden Stilarten an den Start gingen, waren es bei der B-Jugend noch 39 und bei der A-Jugend nur noch 22 Athleten, die es in beiden Stilarten versuchten. Das begehrte "Double", also Freistil- und griechisch-römisch-Meister, schafften unter 121 Doppelstartern 14 Jugendringer, darunter die Lahrer Eugen Schell und Alexsei Aleulov sowie Leon Ernst (ASV Altenheim). Weitere Ergebnisse: A-Jugend, 50 kg: 3. Tom Himmelsbach (RSV Schuttertal); 58 kg: 3. Christian Koch (ASC Kappel), 5. Mike Köln (Ringergemeinschaft Lahr); 63 kg: 3. Ilja Krivopljas (RG Lahr). B-Jugend, 34 kg: 3. Luan Lauer (RSV Schuttertal), 4. Ruben Kallfaß (ASV Altenheim); 38 kg: 2. Luis Fening (RG Lahr); 42 kg: 1. Eugen Schell (RG Lahr); 46 kg: 3. Calvin Keil (RG Lahr); 54 kg: 1. Luca Munz (RSV Schuttertal); 63 kg: 3. Elias Griesbaum (RSV Schuttertal); 76 kg: 1. Leon Ernst (ASV Altenheim). C-Jugend, 27 kg: 4. Edwin Gardt (RG Lahr); 31 kg: 1. Luca Kappus (RSV Schuttertal); 34 kg: 6. Daniel Brutov (RSV Schuttertal); 38 kg: 4. Roman Schell (RG Lahr); 46 kg: 1. Alexsei Aleulov (RG Lahr).