Ortenau Der Grasbahn-Supercup ist nur einer der Höhepunkte

(tom). Zu den Kronen-Racedays des MSC Berghaupten, die am kommenden Wochenende über die Bühne gehen, werden je nach Wetterlage bis zu 10 000 Zuschauer erwartet. Am Samstag und Sonntag wird dem Publikum am Waldsee der seit Jahren bewährte Mix aus Speedway- und Gransbahnsport geboten.