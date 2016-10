Ortenau "Der Gegner war stärker"

(tom). Von Beginn an zeichnete sich ab, dass die Gäste, basierend auf ihrer extrem offensiven 3:2:1-Abwehr, eine Nummer zu groß sein würden. "Die von uns gegen die Pforzheimer Deckung eingesetzten Mittel waren heute nicht die richtigen Lösungen", musste Gastgeber-Trainer Jürgen Brandstaeter hinterher einräumen.

Immer wieder musste seine Mannschaft gerade über die Außenpositionen abschließen, verwarf aber oder scheiterte am starken Pforzheimer Torhüter. Auf der anderen Seite führten die Gäste ebenso schnörkellos wie effizient ihren Handball vor, setzten sich weiter ab. "Wir haben es versucht, aber der Gegner war heute eindeutig stärker und hat verdient gewonnen. Das muss man so anerkennen, es kommen auch noch ein Rückspiel und andere Gegner", so Brandstaeter. SG Meißenheim/Nonnenweier: Wilhelm, Blum; Ammel 3, Bolz 2, Schätzle, Schilli, Spinner 2/2, Velz 4, L. Veith 1, Mattes, Jochheim 1, Ehmüller, Schaller, B. Veith 5. SG Pforzheim/Eutingen: Haubrok, Regelmann; Dietz 3, Schmidt 2, Schimpfle 1/1, Wohlfahrt 1, Geckle, Gerstner, Burkhardt 4, Melcher 5/3, Siedelmann, Kusch 6, Witke 4/1, Lupus 3/1.

(pk). SG Ottenheim/Altenheim – JSG Balingen/Weilstetten 26:35 (10:15). Die Schützlinge von Michael Schilling legten gut los, die Abwehr stand und im Angriff wurde konsequent abgeschlossen (5:2/10.). In der Folge brachten die Ortenauer die Gäste allerdings durch technische Fehler in die Partie. Balingen agierte im Stil einer Topmanschaft und nutzte die sich bietenden Chancen (14:19/38.).