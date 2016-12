Ortenau Der FVD bittet zum Derbytanz

SV Mühlenbach – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Samstag, 14.45 Uhr). Der Dritte empfängt den Fünften. Beide Verfolgerteams gehören zu den Überraschungen der bisherigen Saison und wollen im letzten Spiel vor der Winterpause noch einmal punkten. Punktemäßig liegen die Gastgeber vor der SG, bei einem Sieg könnten die Mannen aus Schwanau bis auf zwei Zähler an den SVM herankommen. FV Dinglingen – FV Langenwinkel (Sonntag, 14.30 Uhr). Ein brisantes Derby steht am Aktienhof an. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, die punktgleich mit dem Ersten Kippenheim Rang zwei einnehmen. Der FVL will noch vor dem Jahreswechsel den Sprung auf Platz eins schaffen, während der FVD im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt benötigt. FSV Altdorf II – SV Münch­weier (Sonntag, 12.30 Uhr). Zum Aufsteigerduell und Derby kommt es auf dem Sportgelände "Süße Matten". Der SVM will mit einem Erfolg in der Tabelle am FSV II vorbeiziehen. "Nach dem Sieg gegen Dinglingen wollen wir nun auch im Derby noch einmal Zählbares holen, um unseren guten Mittelfeldrang zu sichern. Es wird mit Sicherheit wieder ein enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. Wir müssen noch einmal alles investieren und freuen uns dann auf die Pause, in der sich unsere personelle Situation hoffentlich wieder entspannen wird", sagt SVM-Trainer Marco Spitzer. SC Kuhbach/Reichenbach – SC Orschweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Mannschaften, der Sechste empfängt den Vierten, können mit dem Verlauf der Hinserie zufrieden sein. "Orschweier hat eine sehr gute Mannschaft und wir müssen alles reinlegen, was wir haben. Wir wollen unseren Fans noch einmal ein super Spiel zeigen und zu Hause die drei Punkte holen", betont SC K/R-Coach Benjamin Ziegler. SV Kippenheim – ASV Nordrach (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Spitzenreiter genießt Heimrecht, musste am vergangenen Wochenende aber eine 2:3-Niederlage gegen Nonnenweier/Allmannsweier hinnehmen. SVK-Coach Fabian Kaiser sagt: "Gegen Nonnenweier/Allmansweier haben wir uns nicht gut verkauft. Nun wollen wir Wiedergutmachung betreiben. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, aber wir spielen zu Hause und sind heiß auf die letzten drei Punkte des Jahres. Und natürlich wollen wir auch auf dem Spitzenplatz in die Pause gehen."