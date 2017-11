Ortenau Der Fluch ist besiegt

Dabei sah es nach 45 Minuten nicht nach einem so klaren Sieg aus, denn dem Gast gelang drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff der Führungstreffer und hatte damit eigentlich alle Trümpfe in der Hand, um den angeschlagenen Gegner in die Knie zu zwingen. Doch Hausach kam mit viel Elan aus der Kabine und drehte diese Begegnung noch zu seinen Gunsten.

Schon in der ersten Spielminute hatten die Hausacher Akteure den Torschrei auf den Lippen, als Mikail Süme eine gelungene Kombination abschloss, Torhüter Tobias Meyer jedoch reaktionsschnell ein frühes Hausacher Erfolgserlebnis verhinderte. Dann dauerte es eine Viertelstunde, bis sich im Hausacher Waldstadion etwas tat, nach einem Bruckner Freistoß rettete Meyer im Willstätter Tor per Fußabwehr und anschließend sahen die Zuschauer ein Spiel mit vielen intensiv geführten Duellen im Mittelfeld.

Für die Erste gefährliche Annäherung vor dem Hausacher Tor sorgte dann Yannick Assenmacher, der nicht angegriffen wurde, aber seine gefährliche Hereingabe fand keinen Abnehmer vor dem Hausacher Tor, das Leder rutschte knapp am Torpfosten vorbei. Der Gast fand nun besser in die Begegnung und drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff die kalte Dusche für die Platzherren. Erneut war Assenmacher der Ausgangspunkt, der von der Mittellinie aus auf und davon ging, den Ball nach innen spielte und Atanas Karagyaurov den Ball aus fünf Metern in die Maschen spitzelte.