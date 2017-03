Ortenau Der Favoritenschreck schlägt wieder zu

Die Gäste hatten die lange Anfahrt vom Bodensee gut verkraftet und legten durch Felix Staudacher und Lars Michelberger auf 0:2 vor. Beim 3:3 war der Anschluss hergestellt, doch die Fehlerquote war ähnlich hoch wie in der Vorwoche in Brombach. Pfullendorf bestrafte Ballverluste und Fehlwürfe rigoros. Nach 16 Minuten lag die SG mit 6:11 zurück und lief schon früh Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Doch die Mannschaft befreite sich selbst aus dem Tief und kam auf 9:11 heran. Entscheidend für den weiteren Spielverlauf waren die letzten Minuten vor der Halbzeit. Kämpferisch fand das Heimteam endlich wieder zu alter Form und kam auch in der Defensive wieder besser ins Spiel. Torwart-Routinier Wolfgang Laiblin, der den kranken Claudius Baumann vertrat, kam gut in die Partie und entschärfte einige gefährliche Rückraumwürfe der Gäste. Lukas Glunk erwischte wieder einmal einen Glanztag und sorgte mit seinem Ballgewinn und Pass auf Jerome Ressel kurz vor dem Pausenpfiff für den 14:15 Halbzeitstand. Der Anschluss war wiederhergestellt und der Aufwind wurde auch über die Halbzeitpause gerettet.

Nach dem Seitenwechsel machte die SG da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. Hinten kaum noch etwa zulassend, setzten sich die Hausherren mit einer konzentrierten Angriffsleistung in 16 Minuten auf 24:16 ab. Nur ein Gegentor in dieser Phase erinnerte an die starken Leistungen gegen viele andere Top-Teams im Jahr 2017. Pfullendorf fand nicht mehr zu seinem variablen und druckvollen Spiel aus der ersten Halbzeit. Die Schwarzwälder hielten den Vorsprung und als es nach 53 Minuten noch immer 28:20 stand, war die Partie endgültig entschieden. Am Ende stand ein verdienter 29:22 Sieg zu Buche und die Revanche für die bittere Hinspielniederlage war geglückt. In der Tabelle wieder nach vorne geklettert, gilt es nun mit neuem Selbstvertrauen endlich auch mal wieder gegen eine Mannschaft aus den hinteren Regionen zu punkten. Am kommenden Sonntag wartet der Vorletzte aus Allensbach auf die SG. Spielfilm: 0:2, 3:3, 5:5, 6:11, 9:11, 10:13, 14:15; 17:15, 24:16, 28:20, 29:22. SGGW: Heinkele, Laiblin; Ressel 1, Staiger 1, Aberle (Schüssele) 1, Lauterbach, Pranic 1, Brohammer 3, Schmid 2, Glunk 10, Aberle (Staigerbauer) 5, Lehmann, Haas 5. TVP: Yaren; Lehmann 1, Sugg 2, Luu Duc 4/3, Brändlin, Staudacher 5/1, Burkert, Kohlmaier, T. Scheitler 1, M. Scheitler, Michelberger 8/2, Kempf 1, Hegge.