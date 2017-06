Ortenau "Der Erfolg beschert Sven und mir einen wunderbaren FCO-Abschied"

Mit dem 1:0 aus dem Hinspiel im Rücken, suchte der FCO bei heißen Temperaturen und trotz des frühen Ausfalls von Torgarant Kevin Krieg von Beginn an den Weg nach vorne. Früh gelang die wichtige Führung, als nach Foul im Gästestrafraum auf Strafstoß entschieden wurde. Diesen verwandelte der für Krieg eingewechselte Joshua Pickering sicher zum 1:0 (8.).

Das Tor gab dem Ried-Verein Sicherheit. Marc Karkossa, der an FV-Torhüter Coskun Nacar scheiterte (13.), Georg Wilhelm mit einem Pfostentreffer (24.) und Sven Wahle, der per Volleyschuss in Nacar seinen Meister fand (24.), vergaben gute Möglichkeiten. In der Folge ruhte sich der FCO aber auf seiner Führung aus. Einige ansatzweise gefährliche Situationen im Strafraum konnte die FCO-Abwehr um Kapitän Steffen Mittag bereinigen. Den harmlosen Offenburgern fehlten Ideen und Mittel, um klare Möglichkeiten herauszuspielen. "Uns sind in dieser Phase einige unnötige Fehler unterlaufen, wobei die Mannschaft dennoch Ruhe bewahrte. Ata-Spor konnte aus den Nachlässigkeiten kein Kapital schlagen. Wichtig war die frühe Führung", sagte Thorsten Moser (FCO-Trainerteam).

Nach der Pause machten die hohen Temperaturen beiden Teams zu schaffen. Ferdinand Weide scheiterte nach Einzelaktion an Nacar (51.). Es war die letzte gefährliche Aktion für lange Zeit. Die Gäste investierten in der phasenweise ruppiger werdenden Begegnung mehr, hatten optisch leichte Vorteile. Doch außer dem abgefälschten Kopfball Erdil Bektaslis, der knapp über das Tor der Gastgeber strich (62.), konnte Offenburg wenig Durchschlagskraft entwickeln.