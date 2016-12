Ortenau Denise Walter wird Vizemeisterin

Im Doppel, das zumindest war die Hoffnung, sollte es besser laufen. Das Halbfinale gewannen Walter/Vogelsang glatt in zwei Sätzen. Das Endspiel verlief zunächst nach Wunsch und das Duo gewann den ersten Satz. Die Durchgänge zwei und drei verliefen trotz Führungen nicht optimal und wurden mit 19:21 verloren. Drei Kantenbälle in Folge, die nicht über das Netz wollten, verhalfen den Gegnern am Ende zum Sieg.

Somit sprang, zunächst aufgrund der knappen Entscheidungen mit ein wenig Wehmut betrachtet, der Vizetitel im Doppel heraus. Für Walter war die Halbfinalteilnahme dennoch – wie jedes Jahr – ein Ziel, das sie sich gesetzt hatte. "Alles darüber hinaus ist Zugabe. In Anbetracht dessen bin ich mit dem Ausgang und dem Titel der Vizemeisterin sowie einem guten dritten Platz mehr als zufrieden", so die Seelbacherin.