Ortenau Den Start verschlafen

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber mutiger zurück. Lahr kombinierte klarer, über Ilhan und Häußermann wurde Markus Neu in Position gebracht, der zum 2:3 (53.) vollendete.

In der Folge lauerte Lahr auf Konter, wobei sich der FFC nicht locken ließ. "Der letzte Pass in den Strafraum hat in einigen Situationen gefehlt", so Müller. In der 67. Minute prallte Gildas Asongwe unglücklich in der Luft mit dem Lahrer Sascha Ruf zusammen. Der Freiburger konnte aufgrund einer Kopfverletzung nicht weitermachen. Lahr agierte in der Schlussphase äußerst offensiv, biss sich an der Gästeabwehr aber fest. In der Nachspielzeit verpasste Fabian Sutter das 2:4 (90.+1), auf der anderen Seite kratzte Senftleber einen Lahrer Schuss von der Linie (90.+3). "Alles in allem ärgerlich für uns, weil der Start verschlafen wurde. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft gespielt, wie das von Beginn hätte sein sollen", so Frank Müller. SC Lahr: Fietzeck; Fries, Bohl, Bologna (88. Holm), Ruf, Häußermann, Ghita, Burg, Röderer (78. Kehloufi), Ilhan, Neu (63. Weschle). Freiburger FC: Kodric; Stein, Enderle (89. Koberitz), Reinhardt (78. Sutter), Senftleber, Bernauer, Asongwe (67. Erdogan), Risch, Martinelli (85. Bayram), Faber, Dreher. Tore: 0:1 Martinelli (3.), 0:2 Enderle (9./FE), 0:3 Senftleber (12.), 1:3 Ilhan (45.), 2:3 Neu (53.). Schiedsrichter: Felix Ehing (Engen). Zuschauer: 180.