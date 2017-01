Ortenau "Den spürbaren Willen zeigen"

(tom). Damen: SG Nußloch – TuS Ottenheim (Sonntag, 17 Uhr). Die vergangene Schwaikheim-Niederlage war aus Ottenheimer Sicht nicht eingeplant. In den Tagen danach betrieben die Mannschaft (Platz sieben/15:15 Punkte) und das Trainerteam um Jochen und Nico Baumann Ursachenforschung. "Wir lamentieren nicht. Fakt ist aber, dass wir derzeit nicht mehr die Mannschaft zur Verfügung haben wie noch zu Saisonbeginn", so Baumann. Die Führungsspielerinnen Tatjana Karkossa und Daniela Ganter, dazu Theresa und Elisabeth Günther in der Defensive – "das sind vier Spielerinnen, mit denen wir solche Spiele wie in Schwaikheim in der Hinrunde gewonnen haben. Das wird vielleicht in der Betrachtung vergessen, aber gerade in der Abwehr, vor allem im Mittelblock, fehlt uns momentan die Stabilität", merkt Baumann an.