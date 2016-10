Ortenau "Den Punkt verdient"

(uk). 1. Bundesliga: SGS Essen – SC Sand 1:1 (1:1). Wie Sands Trainer Colin Bell schon im Vorfeld angedeutet hatte, entwickelte sich im Essener Stadion an der Hafenstraße eine kämpferische Begegnung, in der die SGS vor allem in der zweiten Halbzeit die Gäste in die Defensive drückte. "Wir kamen in der letzten Viertelstunde kaum noch über die Mittellinie und sind mit dem Punktgewinn hoch zufrieden", berichtete Co-Trainerin Claudia von Lanken.