Ortenau Den Kopf einfach einmal ausschalten

Überragende spielerische Akzente wurden nur selten gesetzt. Auch in höheren Klassen aktive Gastmannschaften hielten mit ihren Kräften haus, ließen nur ab und an ihre spielerische Klasse aufblitzen. Ohnehin zeichnet sich bekanntlich seit mehreren Jahren der Trend ab, dass das Turnier mehr dem Spaßfaktor frönt. Allerdings – und auch das ist nach wie vor erfreulich während der Lahrer Turniertage – gibt es immer wieder Ausnahmen, bei denen der Sport höchste Priorität genießt. In diesem Jahr waren das die Herren und Damen von Holstein Hockey. Optisch stachen die beiden Teams in ihren knallpinken Trikots besonders heraus. Doch auf dem Platz wurde Ernst gemacht und das durchaus erfolgreich. Die Nordlichter waren zum ersten Mal in der Ortenau am Start, hinterließen eine angenehme, sportlich faire Signatur. Auf sie dürften sich die Organisatoren durchaus auch 2018 wieder freuen. Gleiches gilt ebenfalls für alteingesessene Gäste wie die "Schnitzelgasse" der TGS Vorwärts Frankfurt oder die international besetzte Reisemannschaft des "Angels HC".

Die sportlichen Entscheidungen sahen im Kleinfeldwettbewerb den "HC Taubenschlag" vorne, Zweiter wurde "Hansa Domnapf". Im Damen-Wettbewerb setzten sich zunächst im "kleinen hessischen Finale" TEC Attack (Darmstadt) mit 3:2 gegen die kreative "Sauf- und Spaßgesellschaft" (Bensheim) durch. Das Endspiel bestritten Gastgeber HC Lahr und Holstein Hockey. Nach 20 Minuten blieb es torlos, im Siebenmeterschießen behaupteten sich die Gäste aus dem hohen Norden mit 3:1.

In der Herren-Konkurrenz setzte sich der "Angels HC" im Halbfinale nach einem 1:1 während der regulären Spielzeit gegen den HC Lahr mit 5:3 im Siebenmeterschießen durch. Auch das zweite Halbfinale endete mit 7:6 nach Siebenmeterschießen. Hier gewann Holstein Hockey gegen die "Schnitzelgasse". Im "kleinen Finale" bezwang die "Schnitzelgasse" den HC Lahr mit 1:0, dasselbe Resultat wies im Endspiel der "Angels HC" gegen Holstein Hockey auf.