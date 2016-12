Ortenau Delherm: "Nur ein Sieg zählt"

Hierzu bedarf es wie in der Vorwoche wieder einer konzentrierten Leistung über 60 Minuten. In diesem wichtigen Duell baut die Mannschaft auch auf das Publikum. Delherm: "Wir hoffen, dass uns möglichst viele Zuschauer unterstützen. Das wäre für die Mädels zusätzlicher Rückenwind." Fraglich ist der Einsatz von Viola Schirmaier, die noch immer mit den Folgen eines Hexenschusses zu kämpfen hat. (tom). Landesliga Nord, Damen: HSG Murg – SV Schutterzell (Samstag, 18 Uhr). Nach dem überraschenden Heimsieg über Schutterwald haben die Schutterzeller Damen (Platz sechs/10:6 Zähler) ihr Punktekonto in den zweistelligen Bereich geschraubt. Der Aufsteiger aus dem Ried muss allerdings weiter auf der Hut sein, denn mit Ausnahme des abgeschlagenen Schlusslichts ist die Liga bis zum vorletzten Platz weiterhin äußerst ausgeglichen.

Vor diesem Hintergrund müssen auch am Samstag beim Zehnten (8:12) weitere Zähler das Ziel sein. Die HSG holte zuletzt einen Zähler bei der Ottersweierer Reserve. In Sachen Offensiv- und Defensivquote weisen beide Mannschaften ähnliche Zahlen auf, die eine ausgeglichene Ausgangslage erwarten lassen.