Ortenau Delherm: "Für uns zählt nur ein Sieg"

(tom). Landesliga Süd, Damen: HV Schopfheim – HSG Meißenheim/Nonnenweier (Samstag, 18 Uhr). Mit zwei Siegen sind die Gäste aus der Ortenau (Platz fünf/18:8 Punkte) ins Jahr 2017 gestartet. Am Samstag soll in Schopfheim (Letzter/2:26) möglichst der nächste Erfolg verbucht werden. "Wenn wir die richtige Einstellung zeigen, kann es eigentlich nur einen Sieger geben", so HSG-Trainer Thomas Bauert.