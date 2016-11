Ortenau Deftige Heimpleite

Dabei hatte der Gastgeber einen durchaus gelungenen Auftakt in dieses Spiel, aber nach Vorlage von Marc Hengstler kam, der in der Mitte mitgelaufene Dominik Hesse nicht mehr an den Ball. Die kalte Dusche kam dann nach 14 Minuten, als die Hausacher mit zwei kapitalen Abspielfehlern sich selbst völlig unnötig in Strafraumnähe in Schwierigkeiten brachten.

Dann folgte ein dummes Foulspiel im Strafraum und den fälligen Strafstoß verwandelte Phillip Philipowski sicher zur Durbacher 1:0 Führung. Der Gast trat dann in der Folgezeit sehr selbstbewusst auf, dies bewies dann der Durbacher Torschütze in der 26. Minute mit einem Traumtor eindrucksvoll.

Nach einem Eckball nahm Jan Philipowski den Ball aus 14 Metern volley und der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein. Danach bestimmte weiter der Gast das Spiel, einzig nach einem Fernschuss von Nico Wille musste man im Durbacher Lager tief durchatmen.