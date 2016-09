Ortenau Debüt nach Sommerpause nicht geglückt

Eine halbe Stunde vor dem Start zur Vorrunde in Oberschließheim bei München verlor der Hinterreifen von Unterfrau Sophie-Marie die Luft. Das bedeutete, dass das Gutacher Duo mit dem Ersatzrad antreten musste, was für ein anderes Fahrgefühl sorgte. Dadurch stieg die Nervosität der beiden Sportlerinnen noch mehr. Den ersten nationalen Auftritt in der Elite-Kategorie hatten sich die beiden eigentlich etwas entspannter vorgestellt.

Schon nach der ersten Standdrehung spürten Nattmann/Wurth, dass es nicht optimal laufen würde, die Nerven lagen bei beiden früh blank. Als auch der Übergang in den Steuerrohrsteiger nicht funktionierte, waren die Punkte der beiden anschließenden Übungen auch noch verloren. 101,99 Zähler und der fünfte Rang waren das enttäuschende Ergebnis in diesem international besetzten Wettkampf – zwei Paare aus der Schweiz traten ebenfalls an. Bundestrainer Dieter Maute war aber gleich als Krisenmanager zur Stelle und beruhigte das Gutacher Duo: "Das war jetzt ein Streichergebnis, abhaken und beim zweiten Durchlauf besser machen."

Zum erhofften Finale am Abend, in dem nur die drei besten Paare aus der Vorrunde starten dürfen, hatte es allerdings nicht gereicht. Das Hauptziel, die Startberechtigung für die Deutsche Meisterschaft, war jedoch erreicht. Die Fahrer der Nationalmannschaft müssen ein zweites Ergebnis für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft herausfahren. Daher durfte das Gutacher Duo in der Zwischenrunde am Spätnachmittag noch mal ran.