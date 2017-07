Ortenau David Seeberger gewinnt den Meistertitel

In den beiden Hauptkämpfen ging es um den deutschen Meisterschaftstitel. Adrian Gegg (-75 Kilo) vom Kampfsportzentrum Offenburg konnte sich kurz nach Beginn des Kampfes von einem Drehkick in den Unterleib erholen und den Kampf fortsetzen. Technisch agierte der Ortenauer gut und führte nach Punkten. Doch in der zweiten Runde, nach einem stürmischen Angriff seines Gegners, dessen Schlag durch seine Deckung ging, wurde Gegg angezählt. Der Ringrichter brach den Kampf ab.

Der 16-jährige Lahrer David Seeberger (-60 Kilo), ebenfalls vom Kampfsportzentrum Offenburg, hatte fünf Runden Zeit, um den Titel nach Lahr zu holen. Sein Gegner Johannes Kurz aus Schorndorf konnte die Erfahrung von mehr als 50 Kämpfen vorweisen und war zudem Amateur-Weltmeister 2016 bei der Jugend. Er war sehr gut vorbereitet.

David Seeberger legte aber ab der ersten Runde gut los. Seine Sidekicks trafen zum Kopf und so sicherte er sich die ersten drei Runden mühelos. Ab der vierten Runde kam Johannes Kurz besser in den Kampf und machte enormen Druck. In der letzten Runde versuchte der Schorndorfer mit starken Kombinationen alles an sich zu reißen. Nach fünf intensiven Durchgängen gewann am Ende aber David Seeberger einstimmig nach Punkten. Und für viele Zuschauer und Betreuer stand fest: Es war vermutlich der beste Kampf des Abends.