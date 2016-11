Ortenau David Schweizer verteidigt Titel aus dem Vorjahr

Vormittags waren die Jüngsten an der Reihe (Boden, Sprung, Barren und Reck). Am Ende belegten Jonas Huss, Robin Karner, Alexander Groß und Steffen Bastian bei 33 Startern in der Altersklasse 2007/2008 die Plätze zwei bis fünf. Nicolas Starti­son, Nils Tritsch, Yves Bruckert und Pablo Espin durften sich über die Ränge zehn, 13, 15 und 20 freuen.

Nachmittags traten die älteren Turner zu einem Sechskampf (zusätzlich Pauschenpferd und Ringe) an. Mit einer Leistung von 88,7 Punkten gelang es David Schweizer bei den Zehn- und Elfjährigen, seinen Gaumeistertitel vom Vorjahr gegen 31 Konkurrenten zu verteidigen. In der AK 2001/2002 belegten Fabian Lang, Paul Herrmann und Mika Stelter die Ränge drei bis fünf und mussten sich lediglich den starken Turnern des TV Lahr geschlagen geben.

In der jahrgangsoffenen Klasse (ab 16 Jahre) blieb die Trainingsgemeinschaft ungeschlagen und belegte die ersten vier Plätze. Mit 96,45 Punkten verteidigte Ruben Hanke ebenfalls seinen Gaumeistertitel. Seine Mannschaftskollegen Mike Günter, Jonathan Engler und David Lang folgten dicht dahinter.