Ortenau "Das war eine Zweiklassengesellschaft"

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Von Beginn an waren wir im Spiel und hatten sehr viel Ballbesitz. Nach dem 1:0 haben wir es aber versäumt, das 2:0 nachzulegen. Wir hatten dann auch einfache Ballverluste – und der Gegner stand gut. In der zweiten Halbzeit haben wir einen sehr guten Fußball gespielt und die Tore auch gekonnt herausgespielt. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, vor allem auch wenn man bedenkt, dass wir ohne sechs Leistungsträger gespielt haben."

Oliver Dewes (SC Lahr): "Das war sehr nachhaltig, da wir gegen eine sehr starke Villinger Mannschaft gespielt haben. Das war die mit Abstand stärkste Mannschaft der Verbandsliga, gegen die wir bisher gespielt haben. Die Villinger hatten eine hohe Ballkontrolle und haben permanent gefährliche Situationen herausgespielt. Deshalb geht die Niederlage auch in dieser Höhe wirklich in Ordnung. Einzig, wenn wir nach der Pause ein Tor erzielt hätten, wären wir in der Lage gewesen, ein bisschen mitzuspielen. Das war eine Zweiklassengesellschaft, das muss man neidlos anerkennen."