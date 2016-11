(chb). Die Kämpfer des Sukhothai Gym Lahr sind bei einer Fight-Night in Singen im Einsatz gewesen. Zunächst kämpfte Paul Leipi in der Kategorie K 1 (es sind alle Schläge, Kicks und Knietechniken erlaubt) und Klasse bis 75 Kilo. Leipi entschied alle drei Runden für sich. Durch gute Boxkombinationen traf er seinen Gegner immer wieder. Am Ende entschieden sich die Punktrichter einstimmig für Paul Leipi. Kurzfristig sprang Zana Setzock für eine verletzte Kämpferin bei einer Fight-Night in Stuttgart ein. Der Grappling-Kampf (hier sind Würfe und Haltegriffe erlaubt) beinhaltete eine Kampfzeit von zehn Minuten. Nachdem Setzock ihre Gegnerin zu Boden gebracht hatte, erarbeitete sie sich eine gute Position. Durch einen Aufgabegriff zwang sie ihre Gegnerin aus Stuttgart nach 3:45 Minuten zur Aufgabe.