Ortenau "Das Team hat schon einmal zurückgezahlt"

Zu den bereits bekannten Ausfällen kamen krankheitsbedingt auch noch Nadine Makelko und Marina Schnak kurzfristig hinzu. Dazu "eine wichtige Partie, auf die wir Trainer das Team nach dem Sieg gegen Donzdorf im alten Jahr mit Nachdruck vorbereitet hatten", wie es Baumann auf den Punkt brachte.

Ottenheim nahm beim Abstiegskandidaten den Kampf an, ließ den VfL in den ersten Minuten erst einmal kommen. Ab dem 6:6 (17.) begann dann das eigentliche Spiel, so Baumann, "in dem wir nach und nach die Kontrolle übernehmen konnten", schilderte der TuS-Coach. Es blieb ein zähes Ringen, in dem sich die Gäste aus der Ortenau bei Halbzeit eine knappe Führung herausarbeiten konnten.

Nach der Pause kam der TuS in den ersten Minuten "schläfrig zurück aufs Feld", bemängelte Baumann. Dennoch gelang es nach dieser Schwächephase, die 5:1-Deckung der Gäste besser zu bespielen, sich insbesondere in den direkten Zweikämpfen zu behaupten. Mehrfach sprangen durch diese Situationen Strafwürfe heraus, die durch Stefanie Graf zumeist sehr sicher verwandelt wurden. Der TuS zog zwischenzeitlich zum 15:20 (50.) davon, für den Geschmack des Trainerteams war das hinterher beinah zu früh. "An der Stelle haben wir uns einen Tick zu sicher gefühlt. Das Spiel blieb weiterhin eng danach, war lange noch nicht in trockenen Tüchern", so Baumann.