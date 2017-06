Ortenau Das neue Dach kostet am meisten

Kalkuliert waren die Kosten für das Dach mit 76 300 Euro, jedoch beliefen sie sich am Ende nur auf 68 200 Euro. Das restliche Geld wurde in eine neue Heizungssteuerung für 4200 Euro investiert. Die neue Steuerung ermöglicht eine für die Orgel schonende Aufheizung des Kirchenraums um stündlich nur ein Grad.

Weitere Kosten seien durch die Sanierung des Sockels (8100 Euro) und die neuen Fenster in der Sakristei und in der Toilettenanlage entstanden (3100 Euro). Neu ist auch ein Handlauf in der Kirche neben der Kanzel, um die Teilnahme am Abendmahl zu erleichtern.

Die evangelische Kirchengemeinde zähle nun 528 Mitglieder (Vorjahr 525), berichtete der Pfarrer. Die 1169 Euro, die sich noch auf dem Sparbuch des ehemaligen Po­saunenchors befunden hätten, seien durch Beschluss des Kirchengemeinderats an den Posaunenchor Allmannsweier gegangen, in dem zahlreiche Kürzeller heute spielen.