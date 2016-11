Ortenau Das Kopfproblem schnellstmöglich lösen

Der Tabellensiebte (11:9 Punkte) sucht momentan Selbstvertrauen, Tempo und Spielrhythmus, was zuletzt allesamt ein Stück weit verloren gegangen war. Zu viele Spielerinnen, darunter auch Leistungsträgerinnen, können derzeit ihre Leistung nicht abrufen. Ein Kopfproblem in erster Linie, für das Baumann folgende Empfehlung trifft: "Wir müssen aufwachen, die Lage richtig einschätzen." Sollte noch irgendwer im Kader Gedanken an höhere Tabellenplätze verschwendet haben, "ist das spätestens nach der Kappelwindeck-Partie erledigt", unterstreicht Baumann. Die Realität lautet: Noch drei Spiele bis zur Winterpause, noch dreimal die Chance, wenn schon nicht das Punktekonto, dann doch zumindest wieder das Vertrauen zu stärken.

Vor der Reise zum Zweiten (14:2) stehen die Rollen von vornherein fest. Nüchtern stellt Baumann fest: "Metzingen ist nicht unsere Liga. Sie sind etwas träge gestartet, haben aber immer die Möglichkeit, zwei bis drei Bundesliga-Spielerinnen einzubauen. Dazu kommen starke Individualkräfte wie Olga Grosz-Savanyu und ein Spieltempo ganz anderer Art."

Von ihrer Mannschaft wollen die Trainer eine couragierte Vorstellung sehen. Die Kaderalternativen der Ottenheimerinnen bleiben in bekannter Manier dünn gesät. Außer den bekannten Langzeitausfällen ist auch noch der Einsatz der einen oder anderen Spielerin fraglich.