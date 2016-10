Ortenau "Das Klassement schiebt sich schnell wieder zusammen"

Dass die Hürde SVO ohnehin schon schwer genug zu meistern sein wird, ist unzweifelhaft. Nun meldet sich aber auch das alte Thema Personalien beim FSV Seelbach erschwerend zurück. Zu den Langzeitausfällen zählt mittlerweile auch Maximilian Fries (Außenband/vier bis sechs Wochen Pause). Am Samstag fallen zudem vier Akteure durch Urlaub und beruflich bedingten Auslandsaufenthalt aus. "Ich war wahrscheinlich noch bei keinem Verein mit so vielen Urlaubern als Trainer aktiv. Das bringt gewisse Einschnitte und Einschränkungen mit sich, die nicht immer einfach zu kompensieren sind", merkt Trainer Markus Lach an.

"Wir behalten die Tabelle immer im Blick. Zuletzt haben gerade die Mannschaften aus der unteren Hälfte fast ausnahmslos gewonnen, das Klassement schiebt sich schnell wieder zusammen. Wir müssen auch deshalb trotz der nicht einfachen Ausgangslage bemüht sein, in Oberwolfach zu punkten", verdeutlicht Toth. (mat). VfR Willstätt – FV Ettenheim (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt gelang dem FVE beim 3:3 gegen Ebersweier ein Punktgewinn und dennoch gab es am Ende hängende Köpfe: Die Rohanstädter hatten erneut innerhalb kürzester Zeit einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt und mussten am Ende froh sein, noch einen Punkt zu behalten. Dennoch: Die neue Handschrift des Interimsduos war zu erkennen und der FVE wirkte nach der Trennung von Hubertus Leptig befreit. Nun gilt es, die positiven Ansätze in einen Sieg umzuwandeln. Gegen den VfR Willstätt wird dies allerdings alles andere als einfach. Die Gastgeber sind sehr gut in die neue Saison gestartet und stehen derzeit auf Rang drei der Tabelle. (fis). Zeller FV – FV Sulz (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber kassierten am vergangenen Spieltag beim FV Unterharmersbach eine 1:3-Niederlage. Allerdings: Vor heimischer Kulisse ist der FV Zell noch unbesiegt, alle drei Siege wurden auf heimischem Terrain eingefahren. FVS Trainer Reiner Heitz weiß um die Schwere der Aufgabe: "Das wird eine ganz harte Nuss, wir müssen alles in die Waagschale werfen, wenn wir bestehen wollen." Sulz ist seit dem Landesligaabstieg noch ohne Niederlage (zwei Siege, fünf Unentschieden). "Wenn wir konzentriert die Leistungen aus den vergangenen Spielen kompensieren können, ist auch in Zell einiges möglich", hofft Heitz.

(fis). SF Ichenheim – SV Rust (Sonntag, 15 Uhr). Der Vierte empfängt den Sechsten, ein Punkt trennt beide Teams. Die Hausherren waren zuletzt spielfrei, die Gäste holten gegen Angstgegner SV Oberwolfach alle drei Punkte und zeigten sich stark verbessert. "Das war ein Schritt nach vorne, den die Mannschaft gemacht hat", so Rusts Trainer Andreas Grüninger.