Ortenau Das herbeigesehnte Erfolgserlebnis

Die Gastgeber legten mit ihrer drangvollen Art der Abwehrarbeit und folgender höchster Alarmstufe im Umschaltspiel von Anfang an vor. 6:3 (9.) und 12:6 (20.) sowie 18:9 (29.) waren Zwischenstände, die für sich sprachen. "Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Wir haben das Heft immer in der Hand gehabt, der HSG nicht die Chance gelassen, gefährlich zu werden oder zurückzufinden", merkte der HTV-­ Coach an.

Am Tempo änderte sich auch in den zweiten 30 Minuten nichts. "Stephan Irslinger hat im Tor eine Bärenleistung gezeigt. Simon Schröder spielt die meiste Zeit in der zweiten Mannschaft, ist bei uns aber immer dabei. Er hat ebenfalls top gespielt, während Kevin Obergfell sich heute nach einem kleinen zwischenzeitlichen Tief wieder rausgekämpft hat. Das freut mich ganz besonders", so Ehrhardt. Der Aufsteiger konzentriert sich nun darauf, den viertletzten Platz zu verteidigen. Je nach Konstellation könnte dieser Rang der Relegationsplatz sein, das Minimalziel des HTV. HTV Meißenheim: Krajnc, Irslinger; Bertsch 2, Engel 4, Funke 2, Vollmer 5, Obergfell 6, Schröder 2, Wilhelm 3, Baumann 6/1, Geppert, Schäfer, Wöhrle 1, Hügli 5. HSG Mimmenhausen/Mühlhofen: Frese, Ehrmann; M. Dahm, Hosu 4, Braun, Abberger 6, H. Dahm, Kornetzky 2, Schlegel 6/4, Buneta 3, Kugler, Schäfer 2/1.

(lb). SG Köndringen/Teningen II – TuS Ottenheim 29:24 (13:10). Langsam wird die Luft für den TuS Ottenheim im Kampf um den Klassenerhalt eng. Die Hausherren kamen ohne Verstärkung aus der ersten Mannschaft aus. Offensiv zu harmlos, defensiv ohne Körperkontakt – die Ried-Sieben leistete zu wenig Gegenwehr im Abstiegsduell. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, vielleicht war der Kopf nicht frei", vermutete TuS-Coach Daniel Hasemann, der nach der Niederlage enttäuscht war. Drei verworfene Siebenmeter kamen bei den Ottenheimern dann auch noch obendrauf.

Dennoch war beim 10:13-Pausen-Rückstand für den TuS noch alles möglich. In der zweiten Halbzeit kam dann auch noch Pech dazu, denn obwohl Ottenheims Abwehr besser wurde, kamen die Hausherren gleich mehrfach durch Abpraller zu Treffern. So gelang es dem TuS Ottenheim nie, näher als auf zwei tore aufzuschließen. Beim 26:23 nahm Hasemann noch einmal eine Auszeit, doch drei Treffer der Gastgeber in Folge machten die Niederlage perfekt. Nun muss sich die Hasemann-Sieben langsam mit dem Abstieg in die Landesliga anfreunden. TuS Ottenheim: Plschek, Bertsch; Bing 2, Betzler 5, Jentsch 2, Métier 2, Ziegler 1, Thielecke 3, Heimburger 1, Heitz 4, Schneckenburger 4/2.