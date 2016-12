Ortenau "Das ging echt an die Psyche"

(seg). Dabei begann die Partie für die Gastgeberinnen mit einem Nackenschlag: Ann-Katrin Anuschewski musste nach sechs Minuten mit einer Roten Karte vom Feld. "Das war eine Entscheidung, die für uns überraschend und überhaupt nicht nachvollziehbar war", kommentierte Delherm nach Spielende.

Ihre Mannschaft war nach dem Ausfall der Spielführerin geschockt, hatte aber mit Nicole Schönstein einen starken Rückhalt im Tor. Zu Wiederbeginn stand die Abwehr der Einheimischen viel besser, auch bedingt durch die offensive Deckung gegen HSG-Top-Torschützin Lisa Heuken. Dennoch lag man nach 48 Minuten mit 13:17 im Hintertreffen. Was folgte, war eine atemberaubende Schlussphase. Delherm: "Auf einmal ging ein Ruck durch die Halle, solch ein Spiel habe ich selten erlebt." Angetrieben durch Stefanie Foßler und mit einem unbändigen Kampfgeist, kamen die Gastgeberinnen heran und glichen nach 50 Minuten zum 17:17 aus. Doch die HSG hatte noch nicht genug, nutzte das Momentum und hatte auch Glück: Der finale direkte Freiwurf der Gäste knallte an die Latte – der Rest war Jubel pur im Lager der HSG Ortenau Süd. "Das ging heute echt an die Psyche. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie sich ins Spiel zurück gekämpft hat. Moral und Einstellung waren absolut top", so Delherm. HSG Ortenau Süd: Schönstein; Büchele, Richter, Schirmaier 4, Leser, Schmieder, Hoffmann 1, Schwendemann, Erny, Foßler 8/1, Braun, Tontsch 9/2. (tom). TV Todtnau – HSG Meißenheim/Nonnenweier 25:18 (14:12). Das Kalenderjahr haben die HSG-Damen mit einer Niederlage beschlossen. In den ersten 30 Minuten waren die Gäste aus der Ortenau gut im Spiel, übernahmen nach der ersten Abtastphase das Kommando. Ab dem 10:10 (22.) wurde dann Todtnau stärker, was allerdings auch der HSG-Fehlerquote geschuldet war. Zwei Siebenmeter hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Bauert bis dahin beispielsweise ausgelassen.

Aus der Pause kamen die Gastgeberinnen stärker zurück. Die Führung der Südschwarzwälderinnen wuchs schnell auf 19:14 (41.) und 23:16 (50.). "Gegenüber der Vorwoche war bei uns diesmal die Konsequenz nicht so vorhanden", befand Bauert. Allein zehn technische Fehler und weitere zehn ungenutzte Chancen aus freier Abschlussposition waren zu verzeichnen. "So kommen am Ende 18 Tore zustande, das ist ganz klar zu wenig gegen eine der stärkeren Mannschaften in dieser Klasse", so der HSG-Trainer nach der Partie. "Die Mannschaft hat nicht so schlecht gespielt, vor allem die Tore haben nach herausgespielten Chancen aber gefehlt. Die Schuld müssen wir bei uns selbst suchen." HSG Meißenheim/Nonnenweier: Maurer; Wohlschlegel 2, Rauer, M. Markstahler 3/2, Frenk 2, Brunner 2, Erb 2, Häß, Bensch, V. Markstahler 1, Herter 1, Wilhelmi 5.