Ortenau Das Finale nur knapp verpasst

In neun verschiedenen Altersklassen gingen Sportler in Garching-Hochbrück über drei Runden von jeweils 400 Metern Länge, unterbrochen von zwei Schießeinlagen, die liegend und stehend absolviert werden mussten, ins Rennen. Bei den Damen kam Martina Schottmüller vom Schützenverein Kippenheim in den Final-Lauf und erreichte in einer Laufzeit von 9:55 Minuten den neunten Platz.

Bernd Kreidler, ebenfalls vom Schützenverein Kippenheim, scheiterte nur um zehn Sekunden am Final-Lauf und erreichte im Halbfinale in einer Zeit von 7:58 Minuten den 14. Platz.

Im Mixed-Team-Wettbewerb ging Schottmüller als Startläuferin ins Rennen. Beim Liegendanschlag musste sie einmal nachladen, beim Stehendanschlag zweimal. Sie hielt dadurch das Team im Rennen. Als zweiter Läufer ging Christoph Häßler (Teningen) ins Rennen. Auch er konnte einige Plätze gutmachen. Als Schlussläufer übernahm Kreidler die Verantwortung. Trotz einiger Schießprobleme, aber mit einer guten Laufleistung, wurde man im Halbfinal-Lauf Siebter. Das Finale wurde verpasst, da aus zwei Halbfinals nur die besten zwölf Staffeln einzogen – das südbadische Team landete auf Rang 14.