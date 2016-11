Ortenau Damir Hasanovic lobt seine Schützlinge

(tom). Für den TuS sah es in der ersten Phase gut aus, Nonnenweier lag mit 8:6 (16.) vorne. Schutterzell benötigte seine Zeit, um in die Begegnung zu finden. Beim 14:14 (26.) war der Sportverein heran, arbeitete sich bis zum Seitenwechsel eine knappe Führung heraus.

Die Startphase des zweiten Abschnitts begann mit leichten Vorteilen für die Gäste, die sich beim 21:18 (42.) etwas klarer absetzen konnten. Die Nonnenweierer Reaktion darauf blieb aus, stattdessen hatte der Gast Gegner und Spiel immer klarer im Griff. Schutter­zell legte zum 24:20 (50.) nach. Trotz eines Platzverweises gegen Jan Dietsche schaffte der TuS Nonnenweier zwar nochmals das 22:24 (52.), geriet in den letzten Minuten dann aber unter Dauerdruck. Dem konnten die Hausherren nicht mehr standhalten und handelten sich sechs Gegentreffer zum 23:30 ein. TuS Nonnenweier: Nippes, Schneckenburger; Oberle 6/1, Hatt 1, Holderer 1, Keller, Frenk 6, Ostermann 4, Stahl, Kern, Schätzle 3, Dietsche 2. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; Tscherter, M. Heitzmann, Fischinger, S. Heitzmann 10/1, Ruf 1, S. Hügli 1, A. Hügli 3, Kurz 5/3, Schrempp 5, Dieter 3, Wohlschlegel 1, Müller 1. (tom). TuS Ottenheim II – SG Hornberg/Lauterbach 25:28 (10:15). Lediglich beim 1:0 lagen die Gastgeber vorne, was veranschaulicht, in welch eindeutige Richtung sich das Geschehen entwickelte.

Die SG spielte den von ihr bevorzugten Handball. Das sollte gegen den TuS ausreichen, der phasenweise wohl selbst nicht ganz an das eigene Leistungsvermögen glaubte. Der Rückstand des Riedvereins lag in den ersten 30 Minuten zwischen zwei und vier Treffern, über 5:7 (17.) entwickelte sich gerade in der Schlussphase eine noch deutlichere Hornberger Steigerung. Über 12:19 (38.) gelang es den Gastgebern, mit kleinen Zwischenspurts und treffsicheren Phasen, wieder ein wenig heranzukommen. Der Gegner verlor allerdings nie den Überblick, näher als bis auf drei Treffer kam der TuS nicht mehr heran. TuS Ottenheim II: Fehrenbach, Bertsch; Bolz 1, Mussler, Dames, Oberle 5/1, Schnak 3, Kadenbach 1, Beck 2, Hügel 3, Jund 3, Hierlinger 1, Löffler, Rubin 6. SG Hornberg/Lauterbach: Wöhrle, Ecker; Langenbacher 6/5, J. Moosmann, Molitor, F. Moosmann 4, Raddatz, Marvin Schaumann 5, Staiger 5, Maximo Schaumann 2, R. Moosmann 2, Haas. (seg). HSG Ortenau Süd II – TuS Schutterwald II 23:26 (11:14). Trotz der Niederlage hatte Damir Hasanovic viel Lob für seine Schützlinge parat. "Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel in dieser Saison", so der HSG-Coach nach der Partie. In der Tat verlangten die Hausherren dem Tabellenvierten alles ab, wussten durch eine solide Abwehr und ein geduldiges und konsequentes Angriffsspiel zu gefallen.