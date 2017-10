(tom). BW-Oberliga, Frauen: TuS Ottenheim – SG Muggensturm/Kuppenheim 21:30 (10:10). Dem TuS gelang erst nach zehn Minuten der erste Treffer zum 1:4. Während der Aufsteiger den Ball zirkulieren ließ und über Außen sowie aus dem Rückraum leichte Treffer erzielte, herrschte beim TuS in beiden Bereichen tiefste Ödnis. Zwar gelang es bis zur Pause noch zum 10:10 auszugleichen. Das war aber nicht eigenen Stärken geschuldet, sondern einem kleinen Hauch Moral und Gästen, die sich kurzzeitig eine Auszeit nahmen. Zu Beginn von Hälfte zwei brachte Selina Gehrlein Ottenheim zum ersten und einzigen Mal mit 11:10 in Front, was prompt sieben Gegentreffer zum 11:17 (37.) nach sich zog. Der TuS-Angriff schwankte zwischen lauer Luft und nicht existent, ein Rückzugsverhalten war bald nicht mehr erkennbar. Trainer Tobias Buchholz brachte es auf den Punkt: "Für die Vorstellung, die wir abgeliefert haben vor eigenem Publikum, habe ich mich geschämt." Hätten die TuS-Damen nicht das Vermögen, in der Klasse mitzuhalten, man könnte vieles nachvollziehen. Aber die nun schon seit einiger Zeit anhaltenden Schwankungen sind es nicht. Wie sagte ein Zuschauer nach der Partie treffend: "Der Welpenschutz ist vorbei." Am Mittwoch (16.30 Uhr) reist der TuS zum nächsten Aufsteiger. Die HSG Strohgäu (9:5 Punkte) unterlag am Wochenende hauchdünn gegen Bönnigheim. TuS: Frenk, C. Geppert; Bing, Makelko 2, Günther 4, Saskia Gehrlein 3/2, Selina Gehrlein 1, T. Karkossa 3, Quennet 2, P. Karkossa, Hoppen 3, Schnak 2, L. Geppert 1. SG: Graf, Blandl; Schnurr 5, Charles, A. Kunz, Kohler, Stoltz, Wunsch 3, Koffler 6, M. Kunz 2/2, Merkel 3, Kühn 3, Stahlberger 3, Kolasinac 5.