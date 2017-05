Ortenau Dämpfer für die Offenburg Miners

(am). Mit zwei deutlichen Siegen aus den ersten beiden Partien und der Tabellenführung im Gepäck hatten die Miners im Vorfeld reichlich Selbstvertrauen getankt.

Doch gleich der erste Angriffsversuch endete mit einem Ballverlust. Die Heidelberger nutzten den Fehler und erzielten ihren ersten Touchdown. Auch der zweite Angriff ging daneben. Dieses Mal verloren die Miners nicht nur den Ball, sondern auch Quarterback Thibault Wohlschlegel, der verletzt ausgewechselt werden musste. Die Hunters erhöhten auf 14:0. Somit war der Fehlstart für die Offenburger perfekt.

Headcoach Maurizio Nicci war gezwungen, seine Taktik umzustellen, was auch Wirkung zeigte. Runningback Lucas Baum erzielte mit einem sehenswerten Lauf über 60 Yards den ersten Touchdown. Auch die Defense kam besser ins Spiel und setzte den Spielmacher der Gäste kontinuierlich unter Druck. Dabei hatten die Heidelberger mehr als einmal Glück, dass sie den entscheidenden vierten Versuch in ein First Down verwandeln konnten. So ging es nach einem weiteren Touchdown mit 6:21 aus Sicht der Miners in die Halbzeitpause.