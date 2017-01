Ortenau "Coeur de Lions" der Finalsieger

(scj). Gleich bei der ersten Turnier-Teilnahme gelang der Mannschaft "Girondins Coeur de Lions" der Sieg beim Hallenfußball-Ortsturnier des SV Oberwolfach. Im Finale gab es ein klares 4:0 gegen das Team Kolping. Dritter wurden die "Old Paper Boys". Beim Jugendturnier hatten "Hackis Jungs" die Nase vorne, gefolgt von den "Young Old Paper Boys" und der "Gummibärenbande". Die Zuschauerränge waren wie immer in den vergangenen Jahren gut gefüllt, speziell am Finaltag. Spannende und schnelle Spiele auf meist ansehnlichem Niveau boten kurzweilige Fußball-Unterhaltung.