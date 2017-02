Ortenau Chancenverwertung einziges Manko

Auf dem Kunstrasen stand Lahr zunächst stabil, ehe ein Gästekonter zum Tragen kam. Der Gast nutzte eine riesige Lücke auf der linken Lahrer Abwehrseite. Den präzise ans Strafraumeck rückgepassten Ball nutzte Valentin Glaser per Schuss in die Tormitte zum 0:1 (9.). Lahr musste nach dem Ausscheiden von Domenico Bologna (18.) umstellen. Der eingewechselte Konstantin Fries belebte das SC-Mittelfeld, es folgte der nicht überraschende Ausgleich. Über die linke Seite eingeleitet, verarbeitete Markus Neu einen hohen Ball – mit dem Rücken zum Tor stehend – gegen drei Gegenspieler. Er scheiterte per Drehschuss aber an SV-Torhüter Marcel Lang, der den Ball zur Seite abtropfen ließ. Ilhan schaltete am schnellsten, staubte zum 1:1 (27.) ab. Vor der Pause ließ der SCL weitere Gelegenheiten ungenutzt, das 1:1 ging aber in Ordnung.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Lahr taktisch auf 4-4-2 mit den Spitzen Ilhan und Dimitri Holm um. Beide scheiterten später freistehend an Lang, Lahr hätte bereits hoch führen müssen. Das 2:1 kam kurz darauf zustande. Julian Burg führte eine Ecke kurz aus, lief die "Robben-Kurve" und schlenzte den Ball von rechts mit links an Mit- und Gegenspielern vorbei ins lange Eck (60.). Der SCL hätte deutlich höher gewinnen können, Stadelhofen war am Ende mit dem 2:1 noch gut bedient.

Lahrs Coach Oliver Dewes sagte: "Nach dem Rückstand kam Unruhe auf, das war nicht ganz nachvollziehbar. Wir müssen ruhig bleiben, unsere Chancen kommen immer." Dewes sah noch Luft in der Balance zwischen Abwehr- und Angriffsverhalten. "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können", so ein ansonsten zufriedener SC-Trainer.