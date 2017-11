Ortenau Chancen nicht genutzt

Das Spiel, welches aufgrund des Wetters auf den Kunstrasen verlegt wurde, bot reichlich Chancen für beide Mannschaften, doch nur die Gastgeber schlugen daraus Kapital und eroberten mit diesem 3:0 am Ende die Tabellenführung.

Schon nach fünf Minuten hatte der Gastgeber das 1:0 auf dem Schlappen – ein genauer Pass erreichte Dominic Huber, der das Leder aber knapp neben das Tor setzte. Hausach antwortet postwendend: Marin Mihic spielte Felix Mik im Strafraum frei, doch der Hausacher Stürmer scheiterte an Oppenaus Torhüter Jose Poveda Torente.

Doch schon nach 23 Minuten hätte es auf der anderen Seite klingeln können: ein schneller Ballwechsel von Nicola Hermann auf Dominic Huber, der sofort auf Florian Müller verlängerte. Die rutschigen Rasenverhältnisse bereiteten jedoch Probleme, Hausach konnte in dieser Szene noch klären. Jonas Schäuble machte es in der 32. Minute besser. Er brachte Oppenau nach einem Eckball mit 1:0 in Führung.