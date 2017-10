Am kommenden Samstag findet um 13 Uhr im Herrengarten in Wolfach ein Novum statt. Zum ersten Mal überhaupt gastiert im Rahmen des DKBC-Pokal, der mit dem DFB-Pokal im Fußball zu vergleichen ist, eine Bundesliga Männermannschaft in Wolfach. Dabei hatte die SG Wolfach-Oberwolfach bei der Auslosung den großen Wurf ergattert indem sie mit der hessischen Mannschaft von Niebelung Lorsch die aktuell sechtbeste Mannschaft Deutschlands zugewiesen bekam. Eine schwere, aber durchaus nicht unlösbare Aufgabe, denn die Bahnen im Herrengarten versprechen immer spannende Spiele. Die SG-Kegler sind extrem motiviert und stellen sich der großen Herausforderung. Über viele Zuschauer freut sich der gesamte Verein.